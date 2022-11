Transeuntes e moradores reclamam da falta de iluminação pública na estrada Águas Lindas

Denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, informaram sobre a falta de iluminação pública na estrada Águas Lindas, em Ananindeua. De acordo com as informações, não existe iluminação entre a distância da Br-316 até a passagem Paulo Fonteles e entre as ruas Osvaldo Cruz e São Judas Tadeu.

"A única coisa que ilumina é os carros quando estão passando lá! Várias pessoas são assaltadas nesta via", contou o denunciante anônimo.

"A estrada Águas Lindas está completamente mal iluminada. É simplesmente inviável andar por ali à noite, não só pelo perigo de assalto, mas também porque não dá sequer para enxergar o chão", disse outro denunciante anônimo.

De acordo com as denúncias, o problema ocorre há mais de três meses e já ocorreram vários assaltos por conta dos trechos escuros. Os transeuntes também alegam que há poucos postes de iluminação funcionando pela via, apenas quatro a seis postes estariam funcionando ao longo do percurso.

"Muitos aproveitam a escuridão para fazer seus pontos de vendas de droga. Sinto muita insegurança quando ando por aquela via, mas é meu único caminho para ir pra casa", pontuou o denunciante.

A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) de Ananindeua, informou, em nota, que nesta quinta-feira (17) a equipe do departamento de iluminação irá trocar e ligar todos os pontos apagados da Estrada de Águas Lindas entre a rua Oswaldo Cruz e São Judas Tadeu, bem como na Passagem Paulo Fonteles.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)