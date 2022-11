Moradores reclamam de obras lentas e ruas sem pavimentação no residencial Kikuchi, no Tapanã

No residencial Kikuchi, localizado no bairro do Tapanã, em Belém, os moradores reclamam do processo lento de pavimentação das alamedas República da Argentina e Kubitscheck, que já ocorre há mais de um ano. Outra questão é sobre a promessa de manutenção de outras quatro ruas: São José, São Raimundo, Nazaré e Passagem das Flores.

Segundo informações do leitor Marcos Teixeira, morador do conjunto, o Governo do Estado, no dia 15 de outubro do ano passado, assinou a ordem de serviço para fazer a pavimentação das duas alamedas. Os moradores realizaram uma reunião para cobrar explicações sobre o motivo das últimas quatro ruas, com aproximadamente 180m, não estarem contempladas com o processo de asfalto.

"Na época que houve a assinatura, nós fomos reclamar e eles se comprometeram em só fazer um aditivo e dar seguimento nas obras para asfaltar o conjunto inteiro, porque meio que ficamos 'ilhados' agora", disse Marcos.



VEJA MAIS:



De acordo com o denunciante, as ruas que fazem a ligação entre as duas principais ficaram mais baixas das que estão asfaltadas. Com o período de chuva, está ocorrendo a questão do alagamento.

"Não chega a alagar completamente, porque a gente tem um bom escoamento dentro do conjunto, por ser uma área bem alta. Mas, isso atrapalha muito com relação à circulação de veículos na área, na locomoção dos moradores, não consigo nem caminhar direito nessa rua com a minha filha", contou o denunciante.

Os moradores entraram em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), mas não houve solução do problema. Eles afirmam não ver nenhum movimento das empresas para dar continuidade nas obras que estão sendo feitas dentro do conjunto.

"As duas ruas estão em andamento, porém em um ritmo lento. São ruas com menos de 1 km de via que estão há mais de um ano em obra. O grande problema é com a promessa de manutenção das outras três ruas. Já era para ter iniciado pelo menos alguma etapa", desabafou Marcos Teixeira.

Em nota, a Sedop informou que está executando serviços de drenagem e pavimentação nas alamedas República da Argentina e Kubitscheck. Com relação às demais ruas, a equipe da secretaria está fazendo um levantamento técnico.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)