Usuários das linhas de ônibus do Jaderlândia reclamam de redução de frota

Usuários do transporte coletivo do bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, denunciam a forma como o serviço vem sendo ofertado à população do local. Segundo relatos, houve uma redução da frota e os ônibus em circulação não estão suprindo a demanda de quem precisa do transporte.

Depoimentos anônimos relatam que a mudança ocorreu durante a pandemia de covid-19, quando usuários perceberam a diminuição na quantidade de veículos rodando.

Entretanto, o serviço continuou reduzido mesmo após a rotina das pessoas voltar ao normal, ocaisonando, assim, a superlotação dos ônibus.

Ainda segundo denúncias, a pouca quantidade de transportes faz com que muitas pessoas cheguem atrasadas aos destinos, pois precisam aguardar um tempo considerável nas paradas de ônibus e nem sempre há garantia de que conseguirão entrar nos ônibus, devido a quantidade de passageiros que usam o serviço.

Um denunciante que não quis se identificar, informou que decorou a numeração dos carros que fazem linha no bairro, e detalhou como estaria funcionando o serviço no local.

Segundo ele, por volta das 6h45 há apenas três ou quatro ônibus rodando. As linhas Presidente Vargas e Felipe Patroni/Pátio Belém foram extintas pela empresa. Já a linha que faz a rota do BRT só tem um carro, que nem sempre faz viagem.

Ainda segundo ele, aos finais de semana a situação se agrava, pois a frota que opera no local é reduzida ainda mais, principalmente aos domingos.

"Estamos há quase dois anos nesta situação. Tem ônibus que o ultimo horário é 19h30, se a gente perder, não pega mais nenhum", disse.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, informou que as reclamações sobre a redução da oferta de transporte coletivo para o bairro do Jaderlândia foram objeto de várias reuniões com representantes da comunidade e prepostos da empresa operadora, que informou que a demanda teria reduzido de forma drástica e que houve uma racionalização da frota, com a extinção de linha e criação de uma alimentadora para o terminal Mangueirão, que possibilitaria aos usuários integrar operacionalmente com as linhas da Augusto Montenegro, com transbordo sem pagamento de outra tarifa.

Já o Sindicato das Empresas e Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), informou que a frota segue a proporcionalidade da demanda total de passageiros.

"Atualmente a linha Jaderlândia/ Ver o Peso é atendida por cinco veículos, calculados tecnicamente como necessários para atendimento da demanda de passageiros.

Quanto às linhas Jaderlândia/ Presidente Vargas e Jaderlândia/Felipe Patroni/ Pátio-Belém, foram substituídas pela mais recente linha Jaderlândia Terminal Mangueirão, proporcionando maior oferta de destinos aos passageiros do bairro, que são levados para fazer a integração dentro do Terminal Mangueirão e de lá seguir viagem para Belém, Ananindeua ou Marituba, sem precisar pagar outra passagem.

"São dezenas de linhas, incluindo o BRT, à escolha da população. Este novo modelo oferta maior disponibilidade de linhas para o passageiro e também aumenta a frequência dos ônibus no bairro, que nesta linha conta hoje com dois ônibus, que realizam em média 14 viagens diárias naquele percurso. As empresas operadoras, mesmo com a defasagem da tarifa e sem a concessão de desonerações e subsídios do poder público, vem tentando de todas as formas operar o sistema", diz o texto.

(Carolina Mota e Vitória Reimão, estagiárias sob supervisão de Eduardo Laviano)