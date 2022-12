Limpeza incompleta no canal da Tamandaré é denunciada por moradores

Mais fiscalizações e conclusão do serviço de limpeza e dragagem do canal da Avenida Almirante Tamandaré, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém, são algumas das reinvindicações dos moradores que residem no entorno do canal. Segundo relatos, o serviço foi iniciado em setembro e não chegou a ser concluído.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, o canal não recebia qualquer intervenção há pelo menos dez anos, mesmo com inúmeras solicitações feitas por quem reside no local. As dragas começaram a chegar no canal em setembro, iniciando o serviço na segunda quinzena do mesmo mês.

Ainda segundo os reclamantes, os funcionários da prefeitura que atuavam no projeto, trabalhavam de 8h às 11h em apenas dois pontos do canal. Na segunda quinzena do mês de novembro, o serviço foi interrompido sem qualquer justificativa ou previsão de retorno.

Relatos afirmam que a falta de limpeza do canal da Tamandaré, como é conhecido, é o que contribui para os constantes alagamentos da área, pois o canal transborda quando chove, causando transtornos para quem mora e trafega pelo local.

Cesar Cordeiro, morador da Tamandaré há 28 anos, conta que esse era um dos serviços mais esperados por todos e que ficou frustrado quando se deparou com a interrupção. "Ficamos muito felizes quando vimos as dragas chegando e tristes quando vimos elas paradas depois de quase dois meses", diz.

Cordeiro conta que os maquinários ficaram parados por pelo menos um mês até serem retirados, o que intriga a comunidade. "Por qual motivo pararam? Será que vão retornar? Quando vão retornar? A gente fica se perguntando e ninguém dá uma resposta", desabafa.

Moradores da área cobram fiscalizações nos serviços que são feitos pela prefeitura, pois acreditam que essa falta de comunicação entre o òrgão as terceirizadas pode ser um dos fatores para a falta de conclusão do serviço.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que trabalha em locais pontuais no canal da Tamandaré e que dará continuidade ao serviço, mas depende do nível da água para prosseguir com a ação de limpeza, considerando que a maré alta inviabiliza o trabalho de escavação com a draga.

A Sesan também ressalta que desde o início da atual gestão, a prefeitura limpa e draga os canais de Belém ininterruptamente e no período chuvoso intensifica essas ações por meio da Operação Inverno.

"A Sesan mantém equipes de limpeza manual do sistema de microdrenagem e desobstrução com hidrojato. Vale ressaltar que tais ações reduziram os pontos de alagamentos na cidade ou melhorou o tempo de escoamento das águas da chuva. A Sesan informa, ainda, que grande parte de Belém tem uma cota baixa de 4 metros em relação ao nível do mar e quando coincide maré alta e índice pluviométrico elevado haja, naturalmente, pontos de alagamentos por causa das condições geográficas da cidade", conclui o texto.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)