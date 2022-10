Falta de limpeza em calçada causa transtornos na Marambaia, afirmam denúncias

A falta de limpeza da calçada que dá acesso à Escola Municipal de Educação Infantil Professora Aurora Guimarães Vieira, do bairro da Marambaia, em Belém, foi denunciada à equipe do Eu Repórter. Segundo a denúncia, a área está com o mato alto, dificultanto o acesso de pedestres que precisam passar pelo local.

Os relatos apontam que, por conta do mato e da sujeira no calçamento, as pessoas precisam trafegar por entre o intenso fluxo de carros que existe na área, colocando em risco a segurança das crianças que estudam na escola de ensino infantil.

Denunciantes afirmam que, em março deste ano, a prefeitura chegou a enviar uma equipe no local para realizar limpeza, entretanto, apenas o canal Água Cristal teriam recebido a manutenção e o calçamento continuou sujo.

A mãe de um dos alunos, que optou por não se identificar, informou que ao levarem as crianças para a escola, alunos e responsáveis precisam andar quase no mato para evitar possíveis atropelamentos. "Todos os dias, meu filho e eu disputamos o espaço da rua com carros e motos", contou.

Ainda segundo ela, na última quinta-feira (29), um carro passava em alta velocidade e quase atropelou ela e o filho, no trajeto para a escola, pois além da falta de limpeza, também não há sinalização na rua da escola, que fica localizada alameda Água Cristal sn, entre as ruas Anchienta e Esperanto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), informou que os agentes de limpeza trabalharam na coleta de material eleitoral das ruas e que, a partir desta segunda-feira (03), a secretaria segue com as ações regulares de limpeza por toda a cidade.

