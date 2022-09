Onda de maus tratos e matança de animais preocupa moradores de Marituba

Moradores da travessa Antônio Bezerra Falcão, em Marituba, denunciaram à equipe do Eu Repórter os casos frequentes de maus tratos de animais no município.

Segundo relatos, é rotineiro ver algum animal abandonado, machucado e até morto. No caso mais recente, ocorrido na última quarta-feira (28), um gato adulto apareceu mutilado, morrendo logo em seguida.

Um denunciante que optou por não se identificar, disse que o gato era do seu irmão, e apareceu machucado em sua casa miando de dor. Os irmãos tentaram ajudar o animal, mas por falta de recursos financeiros, não conseguiram atendimento em clínicas particulares e o gato veio a óbito no mesmo dia.

Outro caso que chocou as pessoas da área foi uma agressão violenta feita à uma cadela grávida e havia sido adotada por uma moradora da travessa. A cadela também faleceu devido complicações da violência sofrida.

Moradores do entorno afirmam que já procuraram vários órgãos para realizar denúncias, mas nenhum se responsabiliza. "Muitas pessoas tentam contato mas ninguém consegue. Enquanto isso, a violência só vai crescendo", afirma um outro denunciante.

A Redação Integrada do Jornal O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba (Semma) para falar sobre o caso, mas não recebeu resposta.

O crime de abandono e maus-tratos está previsto no artigo 32, da lei nº 9.605, onde a pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem pratica abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações contra animais domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)