Três pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumaça durante queimada em lixão, dizem denúncias

Moradores do município de São Sebastião da Boa Vista reclamam de constantes queimadas supostamente ilegais, que ocorrem em um lixão. Segundo relatos, as fumaças são intensas e frequentes, causando danos à saúde de quem mora próximo do local.

Com base nas denúncias, na tarde da última terça-feira (27), a queimada foi tão intensa que cerca de três pessoas foram levadas desacordadas ao hospital mais próximo, por terem inalado a fumaça. Afirmam também que por pouco o fogo não atingiu casas, já que moradores conseguiram conter as chamas rapidamente.

Em vídeos encaminhados à equipe do eu Repórter, um homem corre por uma ponte para tentar socorrer um morador, desaparecendo no meio da fumaça. Em outro registro, uma densa camada de fumaça paira pelas casas, dificultando a visão.

De acordo com uma denunciante que optou por não se identificar, essas queimadas ocorrem com frequência e nada é feito por parte do poder público para conter a situação. A tia dela, de 61 anos, foi uma das pessoas que desmaiaram devido a fumaça e outras pessoas passaram mal em suas casas, sendo socorridas por pessoas que estavam ajudando. "Várias gestões já passaram e nada do problema ser resolvido", afirma.

A redação integrada do Jornal O Liberal procurou a Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista para que esclarecimentos fossem prestados e aguarda retorno.

