Superlotação em ônibus da linha Murinim - Benfica causa transtornos aos usuários

Usuários da linha Murinim - Benfica, reclamam sobre a baixa na frota de ônibus e da superlotação nos veículos. Segundo denúncias anônimas, encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, os ônibus circulam diariamente lotados, passando do número limite de passageiros.

"Os ônibus são sempre assim, lotados. Passamos horas esperando por essa linha Murinim, que às vezes os motoristas nem param nas paradas, por conta da superlotação. Acaba que chegamos tarde da noite em nossas casas", pontuou a denunciante anônima.

VEJA MAIS:



Os passageiros que utilizam a linha para Avenida Murinin, em Benfica, distrito de Benevides, alegam que só há dois ônibus que vão para o Terminal Rodoviário de São Brás pela manhã, e já chegam ao local de partida com superlotação e não pegam mais outros passageiros.

Por causa da lotação, muitos usuários precisam viajar "pendurados" nas portas de entrada e saída dos veículos. Além disso, os passageiros também reclamam das constantes falhas mecânicas que ocorrem nos veículos.

"Uma senhora passou mal com tanta gente dentro do ônibus. Ela desceu do veículo e foi direto para uma ambulância, estava com falta de ar", contou a denunciante.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), esclareceu que o planejamento, a definição de linhas, de percursos e quantitativos de veículos, são de competência do poder público e que sempre leva em consideração a demanda de passageiros de acordo com análises técnicas realizadas.

"A migração de passageiros do transporte coletivo para o transporte individual como: carro, moto, vans, impacta diretamente na readequação da frota, calculada para atender de forma proporcional a demanda de passageiros", comunicou o órgão.

A Setransbel também acrescentou sobre a passagem paga pelo usuário, sendo a única fonte de recurso do sistema. "As empresas vem acumulando cerca de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) de prejuízo mensal, desde março deste ano, quando a tarifa homologada foi reduzida em 20% da tarifa técnica aprovada pela Semob e pelo conselho municipal de transportes", disse.

A Prefeitura de Benevides informou, em nota, que existe uma frota de 15 veículos em operação para atender a população que usa o transporte público no distrito de Murinin.

"A atual gestão trabalha para assegurar a permanência do serviço na comunidade, uma vez que a empresa responsável apresenta dificuldades para continuar no município. A prefeitura não medirá esforços para negociar melhorias necessárias para o transporte urbano em Benevides", disse a nota.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)