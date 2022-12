Bairro da Condor está com instabilidade no fornecimento de água, afirmam denúncias

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias a respeito do serviço de abastecimento de água no bairro da Condor, em Belém. Segundo relatos, há pelo menos três meses o bairro sofre com a instabilidade no fornecimento de água nas torneiras das residências.

De acordo com os reclamantes, a água falta com frequência em vários momentos do dia, retornando com baixa pressão, não suprindo a necessidade de quem precisa do serviço. Eles também contam que não há uma previsão de quando falta, nem de quando retorna, impedindo que haja um planejamento da reserva do líquido e dificultando a rotina dos moradores da área.

VEJA MAIS



Em relatos de um denunciante anônimo, a situação é ainda mais frustrante devido o valor da fatura de cobrança da companhia permanecer igual, mesmo com a inconstância do serviço. "Falta água todos os dias, mas a conta de quase R$200 não para de chegar", desabafa.

Um outro reclamante relata que uma equipe da companhia chegou a ir ao local para realizar o corte do fornecimento de um morador por falta de pagamento, pois o mesmo se recusava a pagar pelo serviço. "Além de não ter água eles ainda querem cortar os pingos que chegam. Só não cortaram porque a gente reclamou", conta.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o sistema que abastece a área estava operando dentro da normalidade na segunda-feira (19), e que enviará uma equipe até o endereço citado para mapear a área. Caso seja encontrado algum problema que prejudique o fornecimento de água, serviços serão programados para normalizar a situação.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)