Cidade Nova 7 com água suja e fornecimento instável, dizem moradores

Moradores do conjunto Cidade Nova 7, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, reclamam da qualidade do serviço de abastecimento de água que vem ocorrendo há pelo menos quatro dias no local.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a água começou a faltar na última terça-feira, dia 06, às 9h e voltou apenas às 13h. Desde então, o fornecimento passou a ser cortado todos os dias por volta do mesmo horário.

Ainda segundo os relatos, além da instabilidade do fornecimento, a água, quando retorna, tem uma coloração amarelada, o que preocupa os consumidores por não saberem da procedência dessa sujeira.

Um denunciante anônimo conta que a situação prejudica os afazeres domésticos mais básicos, como por exemplo a limpeza de louças e roupas, e dificulta o processo de higienização, como banhos e afins.

Moradores precisam encher baldes e tanques nas raras vezes em que a água chega nas torneiras de forma limpa, gerando trantornos à quem precisa do serviço, afirmam reclamantes.

A redação integrada do Grupo Liberal, por meio do Eu repórter, solicitou nota para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda um posicionamento.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)