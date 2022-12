Ruas da Ilha de Cotijuba estão sem iluminação pública, afirmam moradores

Moradores da Ilha de Cotijuba, localizada no oeste da capital, estão sofrendo com a falta de iluminação pública no local. De acordo com as denúncias encaminhadas para a equipe do Eu repórter, a escuridão em vários pontos da ilha se estende há mais de um mês. Mesmo sem o serviço de iluminação, a cobrança no final do mês ocorre normalmente na conta de energia elétrica.

"Tenho uma solicitação feita para o dia 22 de setembro, para que fosse feita a troca da lâmpada queimada do poste, que fica na frente da minha casa. Porém, até o momento nenhuma providência foi tomada", disse a denunciante anônima.

A falta de luz nos postes da avenida Magalhães Barata, que dá acesso à praia do Vai Quem Quer, e no bairro da Saudade, na rua Perpétuo Socorro, tem gerado transtornos aos denunciantes.

"Quando ligo buscando informações, a única resposta que tenho é que minha solicitação está sendo tratada como urgência. Essa é a escuridão que algumas ruas se encontram, porém, a cobrança na conta de energia de iluminação pública existe", contou a denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que será realizada uma grande operação de manutenção no dia 28, deste mês de dezembro, para atender as demandas abertas no sistema e também serão verificados os pontos apagados.

"Para atender a população, a Seurb disponibiliza um canal de atendimento para solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número 0800 042 0971. As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de Urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h", comunicou a nota.

A Seurb também lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora, os atendimentos referentes à iluminação pública dos bairros e distritos, também poderá ser feito por meio de um portal e aplicativo de celular.

