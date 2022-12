Após serviço, população reclama de entulho e desligamento de iluminação pública na Sacramenta

Moradores do bairro da Sacramenta, que residem próximos a uma praça pública localizada entre a Avenida Senador Lemos e Travessa Mauriti, reclamam que estão sofrendo com um entulho de poda de árvore e falta de iluminação pública, após serviço da concessionária de energia elétrica no local.

Segundo relatos, uma equipe da distribuidora de energia realizou o serviço de substituição dos postes de energia e precisou retirar os galhos de árvores próximas que estavam em contato com a rede de energia. Com o serviço concluído, os trabalhadores se retiraram do local mas deixaram os galhos jogados no chão e não fizeram a ligação da energia dos postes de iluminação pública.

Ainda com base nas denúncias, os carroceiros da área removeram os galhos que estavam no meio da rua, deixando-os amontoados na esquina da praça e, com o tempo, outros moradores passaram a descartar lixo em cima do entulho, ocasionando o acúmulo de resíduos de maneira irregular na área.

Um denunciante que optou por não se identificar, conta que não havia lixo algum na praça pois todos colaboravam com a manutenção do local, no entanto, o entulho gerado pela poda fez com que pessoas usassem o espaço para descarte de lixo. "Aqui era tudo limpinho, não tinha lixo nenhum. Mas foi só deixarem lixo acumulado aqui que incentivou a prática", diz.

Ele também fala que o serviço foi realizado no final do mês de novembro e que estão há quase um mês pedindo o retorno da iluminação pública da área e a retirada do entulho, solicitações estas que não foram atendidas até o momento.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que está tratando junto à Equatorial Energia, pois com a modernização da rede de energia elétrica a empresa tem cometido falhas e deixado pontos de iluminação desligados. Como o novo padrão de rede de distribuição é fechado é necessário que a Equatorial libere a rede para conexão da iluminação pública.

A redação integrada do Jornal O Liberal também solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para tratar sobre o entulho e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)