Poste deteriorado corre risco de cair a qualquer momento em São Brás

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre um poste que encontra-se em deterioração, localizado em uma das calçadas da Quinta Vila do conjunto IAPI, no bairro de São Brás, em Belém, que corre o risco iminente de queda.

Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver parte do ferro da base do poste totalmente exposta, que também está com sinais de ferrugem.

Ainda com base nos relatos, as chuvas contribuem diretamente para o aumento dos danos, já que a força da água batendo frequentemente na estrutura de concreto, expõe ainda mais o material de sustentação.

Um denunciante que optou por não se identificar, conta que o buraco no poste apresenta-se há pelo menos um ano e meio e que está avariando cada vez mais conforme o passar do tempo. "Começou com um buraquinho e agora está assim, todo aberto. No próximo inverno ele cai", diz.

Os reclamantes temem que o poste caia e cause algum acidente grave por conta da estrutura pesada e das ligações elétricas que ali existem.

Em nota, a Equatorial Pará informa que irá direcionar um técnico ao local para fazer o levantamento do material necessário para a troca do poste. Em seguida, a distribuidora de energia programará a substituição do mesmo.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)