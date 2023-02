Passageiros do transporte público reclamam de paradas deterioradas na Alcindo Cacela

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre a falta de condições dignas de duas paradas de ônibus, ambas localizadas na avenida Alcindo Cacela, em Belém. Segundo informações, os locais apresentam chãos esburacados, estruturas enferrujadas, tetos furados, além de lama e lixo acumulados.

Com base nas denúncias enviadas, as paradas ficam, respectivamente, próxima ao Santuário São Judas Tadeu e na travessa Padre Eutíquio.

VEJA MAIS



Um usuário de ônibus conta, em um relato anônimo, que utiliza as paradas há anos e que a situação afeta os passageiros que precisam aguardar nos locais mencionados por não existirem opções próximas de pontos de espera. "A gente aguarda no sol ou na chuva, pisando em lama e cercados de lixo. Não pode sentar porque está quebrado, mas em pé corre o risco de tropeçar nos buracos. E aí, como faz?", lamenta.

Além da situação apresentada, os usuários também reclamam da falta de iluminação pública nas paradas de ônibus, que facilita a ação de criminosos ao anoitecer.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa, por meio de nota, que já existe um projeto de padronização dos abrigos de ônibus com uma arquitetura que ofereça segurança e conforto para os usuários. Porém, o contrato com a empresa responsável pela construção, implantação e manutenção desses abrigos teve o prazo encerrado, por não ter aceitado fazer um termo aditivo para continuar prestando serviço.

Diante disso, houve a criação de um grupo de trabalho, que reúne técnicos da Seurb e da Superintendência Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), para estudar o melhor modelo arquitetônico dos abrigos de ônibus, com o objetivo de adequá-los às necessidades climáticas de Belém.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)