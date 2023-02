Parada de ônibus está coberta por mato e lixo no conjunto Satélite

Usuários do transporte público coletivo reclamam do abandono de uma parada de ônibus que encontra-se com a estrutura enferrujada, suja e coberta por mato, localizada no conjunto Satélite, We 12, esquina com a Rua Xingu, a mesma que dá acesso ao Conjunto Maguari, em Belém.

Em denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, o ponto de espera parece nunca ter recebido qualquer tipo de manutenção, o que provoca uma série de problemas envolvendo o espaço.

Por estar tomada por mato alto e usada como área para descarte irregular de lixo, a parada tornou-se um local pouco movimentado, frequentado apenas por quem não tem outras opções de transporte ou linhas de ônibus. Com o baixo índice de tráfego, aumentaram os casos de assaltos, e, consequentemente, a frustração e o medo de quem precisa aguardar por um transporte neste ponto, em questão.

Uma moradora das proximidades, que optou por manter a sua imagem em sigilo nesta reportagem, conta que reside no conjunto Maguari e que utiliza a parada do conjunto Satélite por ter mais opções de linhas de ônibus para ir trabalhar, mas afirma que caminhar até o local a deixa insegura e desconfortável.

"Eu, assim como vários moradores, costumo pagar um moto-táxi para me deixar na Augusto Montenegro, mas nem todos os dias temos dinheiro pra isso, então acaba sendo necessário se deslocar até essa parada por ter outras alternativas de transporte, já que a situação dos ônibus no conjunto Maguari é bastante precária", diz a denunciante.

Ela ainda cita a situação da Rua Xingu, que, por ser bastante estreita e apresentar buracos por quase toda a extensão, é usada apenas por carros maiores que contribuem para o descarte de lixo no local, por aparentar ser uma passagem "deserta".

"A rua está cheia de lixo e mato e fica lá, simplesmente abandonada porque 'ninguém usa', e todo esse descaso reflete nas ruas das redondezas e, logo, nas paradas de ônibus também", afirma.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e para a Prefeitura Municipal de Belém e aguarda retorno.

