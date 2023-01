Usuários de transporte público denunciam parada de ônibus com indícios de contaminação em Belém

Usuários do transporte público que precisam aguardar pelos ônibus em uma parada da avenida Augusto Montenegro, localizada em frente a DEMA - Unidade Integrada de Polícia do Meio Ambiente, estão enfrentando situações frustrantes.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a prática de descarte irregular de lixo é frequente no local e um vazamento, registrado há pelo menos um mês, tem deixado o chão com indícios de um material viscoso (limo), o que contribui para um espaço sujo e escorregadio.

Além disso, uma árvore que fazia sombra para melhor abrigar as pessoas, foi podada recentemente e teve os resíduos jogados na parada de ônibus, aumentando o entulho que já se acumulava no local.

De acordo com os relatos, o ponto de espera tornou-se um local que coloca em risco a segurança e a saúde dos usuários, pois os mesmos precisam aguardar pelos ônibus em meio à sujeira, água possivelmente contaminada, já que se mistura com esgoto e resíduos do entorno, além de estarem suscetíveis a quedas devido o piso estar molhado e ser de superfície lisa.

Um denunciante que optou por não se identificar, conta que a situação é perigosa, pois é frequentada por muitas pessoas, inclusive idosos, que podem escorregar e cair. "A gente não tem onde esperar ônibus, então o jeito é se arriscar por aqui mesmo", diz.

Ele relata que muitos ali temem adquirir alguma doença devido ao cenário apresentado, mas que não possuem outras opções, já que há uma distância considerável entre uma parada e outra.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e para a Unidade Integrada de Polícia do Meio Ambiente (Dema) e aguarda retorno.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo