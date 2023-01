Parada de ônibus na avenida José Bonifácio está em estado de abandono, diz denunciante

A equipe do Eu Repórter recebe diariamente denúncias sobre as péssimas condições na estrutura de algumas paradas de ônibus em vários bairros de Belém. Desta vez, o leitor Luiz Augusto Ramos denunciou sobre o estado em que se encontra o ponto de ônibus na avenida José Bonifácio, próximo a escola Berço de Belém, no bairro de São Brás.

Segundo informações, o problema ocorre há mais de dois anos. De acordo com a denúncia, o local está com falhas nos assentos e com uma parte do teto sem cobertura. Muitos usuários de transportes públicos precisam estar com guarda-chuvas no local para poder se proteger em períodos chuvosos. Denunciantes afirmam que as outras paradas da via também apresentam o mesmo problema.

"Como podemos esperar ônibus na chuva se não temos onde nos abrigar? Essa parada está assim há bastante tempo. Ontem, fui esperar o coletivo por lá e todas as paradas estão sem cobertura e sem nenhuma possibilidade de ficar quando chove", contou Luiz.

Luiz acrescentou que encontrou várias paradas de ônibus em mau estado, após voltar de uma viagem que fez à cidade de Irituia. "Há duas semanas que passo por lá e encontro esse estado de abandono. Não tem condições de se proteger, um total desrespeito com os usuários do transporte público", disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que uma equipe técnica do órgão foi enviada ao local para avaliar a situação e tomar as providências cabíveis em relação ao local citado.

"Outras paradas estão em permanente verificação para detectar e resolver possíveis problemas", comunicou Seurb.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)