Centro cultural está abandonado há pelo menos dois anos em Santa Bárbara do Pará, afirmam denúncias

Participantes e entusiastas do movimento de Hip Hop do município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, reclamam do abandono do centro destinado a práticas culturais do local, que está há pelo menos dois anos com as portas fechadas.

Segundo relatos, o espaço já foi referência por promover diversas modalidades e ações de incentivo a movimentos, como o do Hip Hop, mas desde que a gestão atual assumiu, os eventos foram interrompidos sem qualquer justificativa e remanejamento.

O centro, de acordo com os reclamantes, está se deteriorando cada vez mais pois não há qualquer serviço de manutenção do local, sendo este usado apenas por baratas, ratos e outros animais.

Os participantes contam que, atualmente, os únicos eventos promovidos pela prefeitura são de cunho popular e sazonal, como quadrilhas juninas e ações de Natal, mas que estes em questão não abrangem todos os movimentos que fazem parte dos que estão registrados junto à secretaria de Cultura há anos.

Um denunciante que preferiu ter a sua imagem preservada, conta à equipe do Eu Repórter que o movimento no qual faz parte, o BreakingDance, que é uma das ramificações do Hip Hop, já sofre muito preconceito por ser um ato surgido da periferia e que a falta de inventivo por parte do poder público contribui para o aumento da discriminação.

Ele conta também que por várias vezes reuniu-se com a secretária de Cultura atual do município para tratar de projetos e propostas culturais, mas nunca foi atendido. "A gente não tem onde praticar, onde treinar, e aí enquanto outros movimentos vão se expandindo, o nosso está parado", lamenta.

O BreakingDance tornou-se uma modalidade olímpica oficial e os participantes lamentam a falta de estrutura para participarem de competições. "Profissionais de outros municípios perguntaram se conseguiríamos participar de torneios ainda este ano, mas estamos de fora devido a falta de suporte. É triste", diz.

A Redação Integrada do Jornal O Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará e aguarda retorno.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém