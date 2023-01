Antigo posto da Polícia Militar está abandonado e causa transtornos aos moradores da Pedreira

Em mais uma tentativa de ver o problema solucionado, moradores do bairro da Pedreira denunciaram novamente o caso do antigo posto abandonado da Polícia Militar (PM), localizado na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval. De acordo com os denunciantes, o problema ainda não foi resolvido e o número de assaltos na área cresceu.

"Este imóvel é onde funcionava a PM Feminina, mas está abandonado pelas autoridades públicas e hoje é um local de reunião de bandidos e venda de drogas. A vizinhança está cansada de ser roubada e assaltada", contou o leitor e morador do bairro, Gilmar Rocha.

VEJA MAIS:



Gilmar contou que o problema persiste há mais de cinco anos, desde que a PM desativou o local. Segundo informações, criminosos se aproveitam da situação para tentar invadir casas vizinhas, além de servir de abrigo para moradores de rua.

"Além da venda de drogas, há reunião de assaltos, invasão nas casas vizinhas e já houve casos em que uma vizinha teve sua casa invadida por bandidos, por mais de cinco vezes", disse Gilmar.

Outra questão é a estrutura do local que chama atenção, pois o portão foi derrubado e há uma grande quantidade de lixo espalhada na área. Os moradores já tentaram entrar em contato com as autoridades para que o ímovel local fosse fechado, se não ocorresse nenhuma reforma. Entretanto, os moradores não receberam retorno sobre o caso.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Polícia Militar e aguarda um retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)