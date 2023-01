Veículos ficam estacionados em calçadas e na ciclofaixa da avenida Independência

Comerciantes e clientes de lojas de carros, localizadas na avenida Independência, nas proximidades da entrada da rua Jovelina Carneiro, que fica no Icuí-Guajará, estão utilizando de forma indevida as ciclofaixas e calçadas como estacionamento de veículos. O leitor e ciclista Elbe Gabriel, reclama que grande parte da ciclofaixa fica obstruída e, às vezes, não consegue utilizar a via destinada aos ciclistas.

"Estes comerciantes não oferecem estacionamentos ou garagens para os seus clientes, e assim os condutores estacionam em cima da ciclofaixa para os seus respectivos atendimentos nestas lojas, por isso somos obrigados a nos arriscar na avenida, dividindo espaços com os veículos automotores de pequeno e grande porte", contou Elbe.

De acordo com Elbe, o problema é recorrente há quase dois anos e atrapalha a rotina de ciclistas e também de pedestres.

"Eu tenho uma bicicleta estilo cargueira que uso constantemente para comprar as coisas que necessitamos no dia a dia em casa, por causa desse problema, sou obrigado a passar por isto todas as sextas, quando eu vou na feira", disse.

Em nota, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) informou que realizará uma operação para sanar o problema e evitar o uso indevido de ciclofaixas e calçadas por parte de motoristas.

