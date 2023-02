Conjunto Eduardo Angelim carece de saneamento básico e asfalto

A falta de serviços essenciais tem dificultado a vida de quem mora na Rua Nova, localizada no conjunto Eduardo Angelim, do bairro Parque Guajará, em Belém. De acordo com informações, o local não possui investimento em saneamento e pavimentação asfáltica desde 2011.

Em relatos, denunciantes afirmam que as ruas ficam submersas quando chove, pois a ausência de sistemas de escoamento causa o acúmulo de água na área. O mato alto também é presente no local devido à falta de limpeza, como roçamento, levando os moradores a realizarem o serviço por conta própria, além de buracos e pontos de lama na pista, ainda feita de barro.

Um morador, que optou por ter a identidade preservada nesta reportagem, conta que os denunciantes sentem-se desprotegidos, pois viaturas policiais, ambulâncias e até coleta de lixo evitam entrar no local diante da dificuldade no acesso à rua, o que também é agravado pela falta de iluminação pública na via. "Me sinto desprotegido pois chego de madrugada do trabalho. Se acontecer alguma coisa aqui, seremos apenas nós por nós", diz.

VEJA MAIS:



O direito de ir e vir é afetado, pois os serviços não chegam até a comunidade e os moradores não conseguem se locomover com facilidade por conta das condições apresentadas, levando-os a acreditarem que estão abandonados. "As pessoas não saem de casa. Quando saem, já sabem que vão sujar as roupas, os sapatos e isso é humilhante", relata.

Os reclamantes afirmam que várias solicitações foram feitas aos órgãos competentes, mas que não tiveram respostas sobre nenhuma reinvindicação. "Até entenderia se eles não soubessem, mas eles sabem porque falamos com eles várias vezes", lembra.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que uma equipe vai ser encaminhada ao local citado para avaliar a situação, com relação às questões de falta de iluminação pública.

Para atender a população, a Seurb disponibiliza um canal de atendimento para solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número 0800 042 0971. A Secretaria oferece ainda o portal, onde a população também pode ser atendida. “As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de Urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h", diz o texto enviado.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)