Instabilidade no fornecimento de água afeta moradores do bairro de Val-de-Cans

A equipe do Eu Repórter recebeu reclamações a respeito do serviço de fornecimento de água que apresenta instabilidade, no conjunto Paraíso dos Pássaros, localizado no bairro de Val-de-Cans, em Belém.

Moradores do local afirmam que a situação ocorre há quase duas décadas, onde a água é fornecida somente durante no período da noite e ainda com uma pressão fraca, dificultando o armazenamento em recipientes maiores.

A comunidade denuncia que não consegue realizar tarefas básicas do dia a dia, como limpeza da casa e higienização pessoal, pois a água, quando chega, é fornecida de forma fraca, cujo moradores chamam de "pinga-pinga".

Mardenson Gomes, 48, que vive na área há pelo menos 18 anos, conta que o problema afeta o conjunto desde que chegou ao local e nunca viu qualquer melhoria sendo feita. "Se a gente não se organizar a noite e colocar um balde para aparar água, não tem como tomar banho pela manhã. Em casa, a gente não consegue lavar louça, roupa e as tarefas ficam acumuladas', diz.

Ele relata que a força da água, quando dá nas torneiras, não é o suficiente para encher recipientes, fazendo com que os moradores locais careçam do serviço da companhia, já que muitos não possuem condições financeiras de comprar galões de água mineral ou cavar poços artesianos.

Ainda com base no relato do leitor, quem vive no local tem o sentimento de abandono e desamparo, devido à falta de acesso ao serviço que, mesmo com todas as problemáticas apresentadas, é pago por eles. "Todo mês pagamos pra ter água e não temos e isso é revoltante!", lamenta.



Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o sistema que atende o endereço citado está operando dentro da normalidade nesta sexta-feira (17). A Cosanpa ressaltou que em determinados horários do dia o serviço fica intermitente para o abastecimento dos reservatórios e assim distribuir água para os moradores dos locais atendidos pelo sistema.

"A Companhia enviará equipes até o local para verificar a situação, e caso seja encontrado algum problema pontual, programará os serviços necessários na área", comunicou o órgão.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)