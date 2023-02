Escola municipal do Rio Cotijuba, em Igarapé-Miri, está abandonada há quase três anos

Moradores do município de Igarapé-Miri reclamam do abandono da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, localizada na comunidade do Rio Cotijuba, na região das ilhas. Segundo informações, a escola ribeirinha está com falhas nas estruturas e foi abandonada há quase três anos.

De acordo com Gabriel Silva, estudante de jornalismo que encaminhou a denúncia dos moradores para a equipe do Eu Repórter, os materiais didáticos da instituição foram danificados devido as infiltrações no telhado. Além disso, há rachaduras nas paredes e pisos quebrados, assim como a falta de carteiras e falhas na estrutura.

"Eu tenho um casal de filhos que frequenta a escola. O meu filho mais velho está no primeiro ano, a caçula irá frequentar a escola neste ano. Por isso, nós, moradores, estamos lutando por melhorias na escola. Quando veio a pandemia, não tivemos mais aulas presenciais porque a escola não estava tendo como funcionar durante o período", explicou a Érica Pantoja, moradora da comunidade do Rio Cotijuba.

A moradora disse que as crianças frequentaram um espaço dentro da igreja da comunidade para dar continuidade aos estudos. Mas, neste ano, os alunos foram encaminhados para um local que não possui estrutura para suportar a demanda de estudantes. "O local é inadequado para dar aulas, eu não aceito e muitos pais também não aceitam essa situação", disse.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)