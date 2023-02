Falta de água: Bairro Parque Verde sofre com problemas no abastecimento há pelo menos um mês

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de moradores do bairro Parque Verde, em Belém, que estão com problemas no abastecimento de água há cerca de 30 dias. Eles relatam a falta do serviço em alguns pontos e em outros, instabilidade no fornecimento.

Segundo informações repassadas, pelo menos cinco ruas do bairro, entre elas a Rua União, Rua 31 de Janeiro e passagem Astronauta, recebem o serviço somente nas torneiras mais baixas, com o líquido chegando com baixa pressão. Ou seja, em casas que possuem dois andares ou mais, a água não chega nos cômodos superiores, fazendo com que os moradores usem somente os compartimentos debaixo ou precisem carregar baldes de água pelas escadas.

Em outras ruas do bairro, não mencionadas pelos denunciantes, o serviço teria sido suspenso completamente, levando vários usuários a recorrer a vizinhos para conseguir fazer uso da água.

A diarista Michelle Oliveira, de 39 anos, conta que diversas tarefas do dia a dia estão acumuladas diante do cenário apresentado. "Não consigo tomar um banho decente em casa. Minhas roupas estão acumuladas e as louças também. É chato organizar as casas nas quais eu trabalho e não conseguir fazer o mesmo na minha", diz.

Em um relato anônimo, um morador conta que presenciou algumas situações "humilhantes" por conta da falta do fornecimento de água. "Uma senhora teve que ir pra casa do filho, em outro bairro, pra não ficar sem água. Outra, estava com dores nas costas de tanto carregar balde pra casa dela", diz.

Ele também conta que moradores chegaram a fazer uso da água reservada em uma piscina de uma casa da área para que tarefas básicas pudessem ser executadas. "Estávamos pegando água da piscina do vizinho pra conseguir lavar louça. Uma água que já tinha sido usada para banho de outras pessoas, mas que opção a gente tinha?" relata.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, em nota, que enviará uma equipe ao local para verificar a denúncia. "Caso seja encontrado algum problema que prejudique o abastecimento, irá programar os serviços necessários para resolver a situação", finalizou.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)