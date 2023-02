Falta de água constante traz transtornos aos moradores do bairro Levilândia, em Ananindeua

A falta de água já é um problema que faz parte do dia a dia dos moradores do bairro Levilândia, em Ananindeua. Um morador do bairro que optou por não se identificar, contou que precisa tomar banho na empresa em que trabalha porque não tem água em casa. "Eu tomo banho na empresa que trabalho e lavo roupa, por exemplo, na casa de familiares",contou.

De acordo com ele, as contas de água continuam chegando e com valores altos. "Alguns moradores se recusam a fazer o pagamento das faturas por conta da situação que estamos vivendo, sem água"

O denunciante, que trabalha com designer e marketing, reclama que não consegue realizar suas necessidades básicas como tomar banho, lavar louças e roupas. "Todo mês pago por um serviço que não tenho", reclamou.

"Já faltei algumas vezes ao trabalho por motivo de não ter água. Já faltei reunião importante porque não tinha água pra lavar roupa e tomar banho Já tive que comer fora de casa por motivo de não ter água pra lavar as louças".

Por meio de nota, a Prefeitura de Ananindeua informa que a responsabilidade sobre a rede de água é exclusivamente da Cosanpa.

A Companhia de Saneamento do Pará, por meio de nota, comunicou que a área citada não é atendida pela Cosanpa.

