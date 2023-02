Obras paralisadas na PA-430 causam transtornos aos moradores de São Miguel do Itaquerê

Moradores da vila de São Miguel do Itaquerê, localizada no município de Maracanã, no nordeste paraense, reclamam das obras inacabada na PA-430, estrada que interliga a região agrícola da Mangaba e as ilhas de Maracanã. Segundo informações anônimas, apenas o asfalto foi concluído, mas o meio-fio, calçadas e a sinalização ainda estão em processo de finalização, porém sem previsão de término.

"As obras pularam algumas vilas que necessitam desse serviços, como meio-fio e limpeza da área. Nossa população está protestando por causa desse descaso", disse o denunciante anônimo.

A comunidade de São Miguel de Itaquerê fechou as estradas para chamar a atenção das autoridades diante da falta dos serviços, além de reclamar que as tubulações não foram colocadas de forma adequada, fazendo com que alguns pontos da PA-430 fiquem alagados.

"Há sinalizações que apresentam os nomes errados. Na placa de entrada para nossa vila estava escrito São Miguel de Taguerea", diz o denunciante.

Segundo informações, houve correção dos nomes das vilas, porém, ainda colocaram como trajeto a Praia de Marieta, que fica no território de Maracanã, mas do outro lado do município, na PA-442.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transporte (Setran) informou que as "obras de pavimentação da PA-430 foram concluídas, mas ressalta que os trabalhos continuam na área para a execução de calçadas e meio-fio e outras obras de acabamento. Os serviços devem ser concluídos no próximo mês", detalhou a pasta.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)