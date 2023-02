Pais e responsáveis denunciam falta de aula em creche de Ananindeua

Alunos da Unidade Escolar Infantil (UEI) Jader Barbalho, localizada na Travessa 45, no bairro da Cidade Nova 8, em Ananindeua, estão sendo prejudicados devido à falta de auxiliares na instituição há pelo menos dois meses.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, as aulas estão sendo ministradas em dias alternados, organizadas por meio de escala, onde as crianças foram divididas em dois grupos para que todas consigam realizar as atividades devidas com o auxílio de profissionais competentes.



Ainda com base nos relatos, a organização atual foi a única alternativa pensada pela administração da creche, já que o local possui apenas um profissional capacitado para atender as mais de 200 crianças matriculadas na escola.



VEJA MAIS



Uma jovem, que optou por não se identificar, conta que é mãe de uma criança de seis anos e que"Minha filha já está na idade de ler e não sabe. Eles vão para a creche e só fazem brincar, porque não tem gente pra ajudar nas atividades. Só tem a professora e uma outra pessoa pra auxiliar", diz.Uma outra denunciante, mãe de uma criança autista, conta que"Lidar com criança já não é fácil, imagine uma que é autista. Meu filho não está tendo a educação devida e nem é por culpa do pessoal da creche, por que eles estão fazendo o que podem", relata.Os relatos afirmam que, mas foram orientados apenas a aguardar mais detalhes. "Aguardar o que? Meu filho vai dia sim, dia não. E as mães que precisam trabalhar? E as crianças que não aprenderam nada ainda? Todos estamos sendo prejudicas e ninguém faz nada", conclui.informa que “está sendo fechado o processo de contratação de novos profissionais auxiliares para a referida unidade escolar e que, no dia 1⁰ de março, as atividades estarão normalizadas”.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)