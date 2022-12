Escola Municipal Avertano Rocha está com problemas estruturais, afirma denúncia

A Escola Municipal Avertano Rocha, localizada na travessa São Roque no Distrito de Icoaraci, está com problemas na estrutura, o que vem causando transtornos para os estudantes. De acordo com a mãe de um aluno que não quis se identificar, as salas estão sem ventiladores, com as portas quebradas, os pisos de algumas salas e da entrada da escola estão com as lajotas soltas.



"A escola parece um forno de tão quente que é", reclamou a denunciante. Devido a essa situação, os alunos não conseguem se concentrar nas aulas. "E quando chove as salas ficam alagadas", complementou.



"A estrutura da escola está deteriorada, as salas são muito quentes. Não tem sequer água para beber, além disso, o piso da escola está soltando as lajotas", disse a mãe de um outro aluno que também não quis ser identificada.

Segundo informações, a diretora da escola está há dois anos solicitando uma reforma no local, mas até o momento não obteve nenhuma resposta.



A escola foi entregue em 2004 e desde então, nunca recebeu manutenção. Os alunos convivem com a fiação elétrica exposta nas salas de aula, mofo, falta de merenda escolar e a estrutura da caixa d'água está com risco de desabamento. Além disso, os denunciantes também reclamam do matagal no entorno da escola.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que a Escola Municipal Avertano Rocha, já está no cronograma de obras de 2023, após a conclusão do processo licitatório para contratação de empresa.

De a corodo com a Semec, o Departamento de Manutenção da secretaria já realizou o levantamento para a obra e informou à direção da escola que a previsão é iniciar os serviços ainda no primeiro semestre de 2023, com prazo mínimo de oito meses para conclusão da reforma.

"A Semec ressalta que desde 2021, realiza 83 obras de manutenção, reforma e construção em unidades simultaneamente, das quais mais de 30 já foram entregues. A Prefeitura de Belém investe, prioritariamente, na recuperação da rede física escolar, para garantir conforto e qualidade no aprendizado a estudantes e professores", finalizou a secretaria.



