Pais de alunos reclamam da falta de aulas presenciais na Escola Barão do Rio Branco

Pais de alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, localizada na avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém, reclamam da falta das aulas presenciais e problemas com a dinâmica de ensino da instituição. A escola seria entregue entre os dias 1° e 5 de dezembro, mas o retorno das aulas foi suspenso.

Segundo informações dos pais, a escola entrou em período de reformas no mês de março, com a promessa de que a instituição seria entregue em junho deste ano. Naira Pinheiro, responsável por uma aluna da escola, alegou que as aulas seriam retomadas em agosto, mas somente em setembro foram iniciadas, e em menos de duas semanas as aulas presenciais foram interrompidas.

"Suspenderam novamente alegando a causa das chuvas, pois precisavam ajustar o telhado. Semana passada, mandaram no grupo dos pais que estavam fazendo instalações de ar condicionado e até agora nada de aula presencial", contou Naira.

Os pais afirmam que o ensino aos alunos foi prejudicado, pois não há avaliações e nem dinâmicas de atendimento. "Eles mandam só atividades pelo aplicativo de mensagens, O último dia que mandaram exercício no grupo foi semana passada, não há avaliação. O fato é que aquele prédio é tombado e creio que não tem condições de ser escola, porque toda vez é isso", disse Naira.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que a obra de revitalização a qual a Escola Estadual Barão do Rio Branco foi submetida passa pelo processo de finalização e deve ser entregue já nas próximas semanas. A Seduc informou também que a obra levará conforto e qualidade de ensino à comunidade escolar e que por se tratar de um prédio histórico, cuidados específicos precisaram de atenção especial.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)