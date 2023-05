Escola no Pará é acusada de impedir entrada de alunos sem uniforme completo

Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Felipe Patroni, localizada na travessa São José, no município do Acará, teria sido impedidos de entrar na unidade por não estarem usando o uniforme completo, sobretudo em relação ao calçado, que deveria ser tênis preto. As denúncias, encaminhadas para equipe do Eu Repórter, alegam que a maioria dos estudantes são da zona rural e não possuem condições para obter a vestimenta.

Uma denunciante anônima informou que a direção escolar teria feito um comunicado na última reunião com pais e responsáveis sobre a nova norma. "Eles avisaram, mas não flexibilizaram a regra aos alunos de baixa renda. Os alunos foram constrangidos e passaram por uma situação humilhante", pontuou. O impedimento teria ocorrido na última segunda-feira (15).

"Qual a lei que proíbe os alunos a entrar na escola por causa do tênis? E as pessoas do interior, que precisam sair 11h, muitas vezes até sem almoçar, para simplesmente ficar do lado de fora até às 18h, que é o horário de vim embora?", reclamou uma servidora que não quis divulgar seu nome.

Segundo informações, grande parte dos alunos que não entraram são do interior do município de Acará e ficam até 12h nas paradas para conseguir pegar transporte e ir até as suas casas. "Todos estavam uniformizados, mas não entraram na escola por não estarem com sapato preto. Os alunos com deficiência tiveram que voltar para suas casas por não estarem de tênis", disse a denunciante.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) esclareceu que, conforme comunicado aos pais e responsáveis, não há imposição ou obrigatoriedade sobre o uso do tênis.

