Escola municipal está sem merenda escola há mais de duas semanas, diz denúncia

A Escola Municipal Theódor Badotti, localizada na passagem São João, no bairro do Tenoné, está há mais de duas semanas com problemas na reposição de itens para a merenda escolar. Segundo denúncias de pais de alunos, a direção da unidade está liberando os estudantes mais cedo do que o previsto por conta da falta dos produtos e não há previsão de quando voltarão a receber o estoque regular.

O problema teria começado no início do ano letivo e vem causando transtornos diário aos alunos, segundo Priscila Barbosa, mãe de dois estudantes. "A Escola M. Theódor Badotti está abandonada, meus filhos estudam lá e faz semanas que eles vêm saindo às 9h30. Toda semana está assim, avisam que estão aguardando a merenda escolar e nada", contou.

Na última quarta-feira (26), foram entregues apenas duas unidades de melancia e dois caixotes de bananas para a alimentação e estoque dos períodos da manhã e tarde. "Isso é apenas para a merenda das crianças, tanto das que estudam de manhã, quanto da tarde. Isso é uma vergonha!", disse a denunciante.

Muitos pais foram até a Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) para saber se o problema seria resolvido. Segundo os denunciantes, foi dito que a situação iria se normalizar no dia 12 de abril, mas nada foi feito.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou, por nota, que as carnes e outros perecíveis são entregues pelos fornecedores diretamente nas escolas. O órgão acrescentou que a Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae) está cobrando, com rigor, a pontualidade na programação das entregas dos alimentos.

"Já foi solicitado o fornecimento de proteínas para o armazém da Fundação para atendimento, em casos de urgência, às unidades educativas, sem depender da entrega de fornecedor. As escolas que ainda não receberam os perecíveis, receberão nos próximos cinco dias. Os gêneros não perecíveis já foram distribuídos em todas as unidades, incluindo as escolas das ilhas de Belém", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)