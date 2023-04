Escola do bairro do Marco está sem merenda escolar; distribuição já foi normalizada, diz Seduc

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro II, localizada na travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém, estariam há mais de dois meses sem merenda escolar. Pelos relatos dos denunciantes que entraram em contato com a equipe do Eu Repórter, os próprios funcionários da unidade de ensino estariam comprando alguns itens para suprir a necessidade alimentar dos alunos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que a “distribuição da merenda escolar na unidade já foi normalizada”.

Segundo as denúncias, o ano letivo de 2023 começou no início de fevereiro, após duas semanas do início oficial das aulas, quando a merenda já parou de ser fornecida aos alunos. A própria diretora junto com os secretários passaram a comprar bolachas, polpas de frutas e macarrão para que os estudantes, principalmente os mais necessitados, não tivessem o ensino prejudicado devido a fome.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)