Problemas elétricos em escola deixam alunos sem atividades há um mês

Alunos da Escola Municipal Inês de Mendonça Maroja, localizada na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, estariam com as atividades paralisadas há um mês, segundo os responsáveis. O problema estaria prejudicando o ano letivo e seria causado pela falta de professores e pela péssima infraestrutura em que se encontra o prédio.

"A insinuação é de que a escola está com o sistema elétrico precário há quase dois meses, sem a mínima condição de continuar com as aulas para as crianças e adolescentes. Por isso, a nossa preocupação com os nossos filhos", disse o avô de dois alunos que frequentam a escola, mas que preferiu não se identificar.

VEJA MAIS:

A direção escolar teria informado aos responsáveis que o prédio está sem energia há três semanas, impossibilitando a administração das atividades do local. Segundo o avó, não há previsão de retorno das aulas e os responsáveis pelos alunos estão preocupados, já que o semestre irá terminar e o ensino aos estudantes foi interrompido. "Nós queremos que a situação seja resolvida, para que possamos ter uma resposta satisfatória quanto ao retorno das aulas, para alegria de nossas crianças, não só das minhas, mas também de outros pais que estão preocupados com esta situação", pontuou o denunciante.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou, por nota, que o comprometimento do fornecimento de energia na escola ocorreu a partir de um curto circuito no padrão de entrada de energia da unidade. O órgão acrescenta que o proprietário foi acionado e resolveu o problema. Porém, houve um novo princípio com a nova instalação da rede elétrica.



"A equipe do Departamento de Manutenção (Dema) da Semec irá iniciar os serviços, na próxima terça-feira, 30, com previsão de finalização até segunda-feira, 5 de junho, após a vistoria e religamento da Equatorial, o retorno das aulas será de imediato. A Diretoria de Educação (Died) informa que o calendário escolar da Unidade Inês Maroja será reorganizado por meio de atividades complementares para suprir a carga horária, garantindo que ensino e aprendizagem das crianças não seja prejudicado", comunicou a Semec.



Sobre o quadro de professores, a Died ressaltou que o quadro de docentes na rede municipal de Educação está sendo reformulado para atender todas as demandas. "A Semec reforça que trabalha continuamente nos serviços de manutenção e qualidade de ensino em mais de 200 unidades educativas da rede municipal de ensino", finalizou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)