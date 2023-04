Reforma deixa alunos de escola pública do Paar sem aulas desde 2021

Pais, responsáveis e alunos matriculados na Escola Estadual Regina Coeli Souza e Silva, localizada na avenida Rio Solimões, bairro do Paar, em Ananindeua, afirmam que não estão tendo aulas presenciais, nem remotas, desde setembro de 2021, ano em que uma reforma estrutural foi iniciada no local.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a obra começou no final do ano letivo de 2021 e foi informado aos alunos que as aulas presenciais retornariam em seis meses e que, durante esse tempo, as atividades seriam ministradas de maneira online para que os estudantes não sofressem atrasos no ensino. No entanto, os alunos seguem apenas com atividades avaliativas.

A técnica de Enfermagem Valquiria Ferreira, 33, é mãe de uma aluna que está concluindo o ensino fundamental. Ela conta que, nos primeiros meses, os estudantes estavam realmente recebendo um suporte online da administração da escola e dos professores, mas que agora, desde o início de 2023, estão apenas indo até a instituição buscar uma folha de atividades que é repassada mensalmente a eles, prejudicando o ensino. "A minha filha está concluindo o ensino fundamental só fazendo atividades uma vez por mês. O que ela está aprendendo com isso?", questiona.

Valquiria também afirma que um sobrinho dela, que está no último ano do ensino médio e pretende prestar o vestibular este ano, sente-se prejudicado pois não teve o rendimento devido. "Quais as chances do meu sobrinho passar numa universidade se nem aula ele tem? Isso é um absurdo e um descaso com as nossas crianças, diz.

Os denunciantes também contam que já solicitaram um posicionamento tanto dos órgãos responsáveis, quanto da secretaria, mas que ninguém dá um retorno devido, nem previsão de retorno das aulas.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) e aguarda retorno.

