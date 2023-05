Passagem Santana, na Guanabara, apresenta trechos esburacados há cinco meses

Na passagem Santana, entre a avenida Magalhães e a rua do Fio, no bairro da Guanabara, moradores da área reclamam da falta de manutenção e de trechos esburacados. Os buracos viraram poças de lama e muitos condutores têm dificuldades para trafegar na área, segundo os denunciantes.

"A rua está podre, toda vez que chego com carro ou com moto enfio meu pé nas poças de lama e com esse período de chuva a rua piorou. Eles ajeitaram a rua do Fio e essa está péssima pra caminhar. Tem motoristas de aplicativo que evitam entrar nessa rua", disse uma moradora que não quis se identificar.

Segundo as informações repassadas, há cinco meses que a via apresenta problemas e causa transtornos aos moradores. Para tentar aliviar a situação, os residentes colocam pedras, telhas e lajotas para que consigam transitar com carros e motos e até para melhorar a passagem a pé. Motociclistas tentam desviar dos buracos, causando desequilíbrios e riscos de acidentes.

Os moradores reclamam que somente a rua do Fio recebeu reparos e pavimentação asfáltica, mas algumas ruas adjacentes foram deixadas de lado, incluindo a passagem Santana.

A Secretaria de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua informou, por nota, que irá fazer esta semana uma visita técnica na Passagem Santana para verificar a demanda e programar reparos na via.

