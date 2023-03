Rua apresenta riscos de acidentes e atolamentos em Mosqueiro, afirmam denúncias

Moradores e visitantes da rua Santa Felicidade – antiga estrada do Curvão – no bairro do Ariramba, na Ilha do Mosqueiro, denunciam as más condições da passagem e de outras alamedas do bairro. A via é uma das mais importantes do distrito e a única que dá acesso para ruas próximas.



Segundo relatos enviados à equipe do Eu Repórter, as vias possuem buracos largos e profundos que podem causar acidentes na área.



As denúncias apontam que a rua mencionada é a "menos ruim" e que por este motivo é a mais usada pelos pedestres e motoristas que precisam chegar às passagens do entorno. Com o fluxo de veículos, a quantidade de buracos tem aumentado consideravelmente. As aberturas enchem de água quando chove e tomam conta de toda a via.



Uma moradora do local, que optou por ter a imagem preservada nesta reportagem, conta que reside na Santa Felicidade há cinco anos e que a situação da rua está piorando conforme o passar do tempo. "Os buracos eram menores. Agora, estão formando-se crateras que deixam todos preocupados por aqui", diz.



Ela afirma que os moradores da área reúnem-se frequentemente para realizar a compra de materiais e utilizam a própria força de trabalho para tentar amenizar o problema, fazendo o serviço de tapa-buracos e manutenções, além de capinação e limpeza de canais de escoamento. "Mas não somos nós que temos que fazer isso. Pagamos nossos impostos para ter o básico e não estamos recebendo nem isso", conta.



A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital do Mosqueiro (ADMOS) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)