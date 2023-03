Moradores da ilha de Mosqueiro denunciam lama, mato e cobras

"Quase toda semana aparece uma cobra aqui, principalmente quando chove", é o que diz o agente de portaria Anderson Ferreira, de 39 anos, que decidiu contar à equipe do Eu Repórter a situação em que vivem os moradores da rua Tricolor, localizada no bairro do Aeroporto, na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.

Anderson, que é morador da área há pelo menos cinco anos, diz que a rua já apresentava problemas de falta de saneamento básico e pavimentação asfáltica quando chegou ao local, o que contribui para diversas situações frustrantes que os residentes da área passam.

Com base no relato, a rua não possui sistemas de esgotamento e escoamento de água, o que acarreta em constantes alagamentos no local. Por ainda ser uma passagem revestida de barro e nunca ter passado por manutenção, a área apresenta lama sempre que a água seca.

VEJA MAIS



A existência de mato alto colabora para o surgimento de cobras, que deixam os moradores preocupados já que há muitas crianças na área que saem para brincar na rua. "É comum a gente encontrar cobras por aqui. Já pensou se alguma delas ataca uma criança?", questiona Ferreira.

Ainda de acordo com as informações repassadas, o bairro do Aeroporto está recebendo algumas obras de pavimentação e serviços básicos em ruas paralelas, mas os moradores não souberam informar se a rua Tricolor terá reparos devidos. "As obras já estão ocorrendo há dois anos no bairro, porém, apenas nas ruas daqui de perto", cita.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Agência Distrital de Mosqueiro que retornou dizendo que "vai mandar uma equipe para fazer uma visita técnica para vistoriar a atual situação da rua e tomar providências emergênciais".

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)