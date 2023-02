Falta de saneamento e pavimentação afeta moradores do bairro do Bengui

Via repleta de buracos, bueiros abertos, lama e falta de iluminação pública são alguns dos problemas relatados por quem vive na rua Ferreira Filho, localizada no bairro do Bengui, em Belém.



Em denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, moradores reclamam que a passagem está sem pavimentação e saneamento básico há pelo menos dez anos, e que a falta desses serviços acarreta em diversas situações frustrantes às pessoas que ali residem.



VEJA MAIS



Uma pessoa que preferiu não se identificar conta que, deixando a rua só com aterro e barro. Em tempos de chuva,A via também apresentaA denunciante conta que"Se eu, uma mulher adulta, cair, no máximo levo uns arranhões, mas uma criança pode se machucar de forma mais grave e até ser ‘engolida’ pelo bueiro", afirma.Além do cenário apresentado, os moradores da área sofrem com a falta de iluminação pública, o que deixa a rua escura e facilita a ação de ladrões. "Levaram celulares de pessoas que estavam na frente de suas casas. A gente não pode nem sair pra conversar com o vizinho que corre o risco de ser roubado. Estão nos privando até de interagir com as pessoas daqui", lamenta.solicitou nota para ae aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)