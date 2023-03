Ciclista morre atropelado na ponte de Mosqueiro, distrito de Belém

Um acidente com vítima foi registrado na noite de sexta-feira (3), na ponte que dá acesso à Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Um ciclista foi atingido por um veículo de passeio e morreu ainda no local.

VEJA MAIS

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os estragos causados pelo acidente. Equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) estiveram no local, isolando a área e realizando os desvios necessários no trânsito.

O motorista do carro foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Benevides para prestar esclarecimentos.

A Polícia Científica do Pará (PCP) informou que não foi acionada para fazer a remoção do corpo.