Ciclista morre atropelado por caminhonete em Paragominas

Um ciclista, identificado como Alessandro Lourenço, morreu ao ser atingido por uma caminhonete na PA-125, próximo a um frigorífico, em Paragominas, no sudeste do Pará. O caso aconteceu na tarde de domingo (19), por volta de 16h30. As informações são de Native News.

O impacto da colisão teria sido tão forte, que a vítima chegou a ser arremessada para a lateral da pista e veio a óbito no local. O motorista da caminhonete, que ainda não foi identificado, fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

Segundo informações apuradas pelo site do interior, Alessandro Lourenço pedalava pela rodovia em direção a BR-010, quando foi atropelado pela caminhonete. A bicicleta de Alessandro Lourenço ficou completamente destruída. Moradores do local dizem que esse trecho é muito perigoso e acidentes são frequentes.