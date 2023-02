Motociclista morre após colidir com carro em Anapu; motorista foge sem prestar socorro

Um motociclista, identificado como Magno Brito da Costa, de 31 anos, morreu após colidir com um carro na rodovia BR-230, nas proximidades de uma ponte do Rio Anapu, em Anapu, no sudoeste do Pará, no último sábado (18). O acidente teria sido causado pelo condutor do veículo de passeio, que estaria embriagado e fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde, onde foi internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas ajudaram a polícia a localizar o carro envolvido no acidente, abandonado pelo motorista em um terreno baldio. A polícia ainda foi informada de que haviam latas de cerveja no veículo, mas os objetos não foram encontrados pelos agentes. O carro foi encaminhado para a Delegacia de Anapu e deve passar por perícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às polícias Civil e Militar mais informações sobre o registro do caso, e aguarda um posicionamento.