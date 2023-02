Mulher morre em acidente na estrada para Vigia, no sábado (18)

Uma mulher de prenome Danielly faleceu em acidente ocorrido na estrada para o Município de Vigia, no nordeste do Pará, no sábado (18). Segundo as primeiras informações sobre o fato que circulam nas redes sociais, ela seguia viagem na própria moto no sentido Vigia, quando no km043 da rodovia PA-140 ocorreu uma colisão entre o veículo dela e um carro.

Dado o impacto da colisão, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve morte instantânea no local da ocorrência. O falecimento dela teve grande repercussão nas redes sociais.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o fato.