Homem morre ao ser atropelado por caminhão na BR-316, em Benevides, neste domingo (19)

Um caminhão atropelou um pedestre na pista da rodovia BR-316. Km 23, na altura do bairro Santa Rosa, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém, neste domingo (19). O acidente aconteceu por volta de 1h10 e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a morreu no local.

O atropelamento, segundo as primeiras informações repassadas por populares na área do fato aos agentes de Segurança Pública, ocorreu perto de uma fábrica de cerveja, no sentido Benevides-Santa Izabel do Pará da BR-316. A Polícia Científica do Pará chegou no local por volta das 8h30 para remoção do corpo.