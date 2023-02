Motociclista se desequilibra, cai e morre atropelada por micro-ônibus em Benevides

Uma mulher morreu atropelada por micro-ônibus de uma empresa particular de transporte na tarde desta quinta-feira (16) na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 23, no bairro Camutama, em Benevides, na Grande Belém. A vítima foi identificada como a Agente Comunitária de Saúde (ACS) Leiliane Cristina Borges da Rocha, 41 anos. Testemunhas disseram que se desequilibrou da motocicleta que pilotava e o micro-ônibus, que vinha logo atrás, passou por cima dela. A vítima morreu na hora. O motorista do micro-ônibus não foi preso.

De acordo com relatório da Polícia Militar, agentes do 39º Batalhão foram acionados pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) sobre o acidente. Ao chegarem ao local, os policiais acharam Leiliane morta. O caso teria ocorrido por volta de 14h. Ela pilotava uma Honda 160, de cor prata. A mulher estava sozinha na mota no momento do acidente.

O condutor do micro-ônibus envolvido no acidente ficou no local e foi conduzido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Delegacia de Benevides.

A Polícia Científica do Pará removeu o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal.

Em nota, a Polícia Civil do Pará disse que o caso é investigado e que o motorista do automóvel que atropelou Leiliane realizou exame de alcoolemia, e o resultado deu negativo. “Perícias foram solicitadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações”, detalhou o comunicado.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA), ao qual Leiliane era filiada, se manifestou sobre o ocorrido e lamentou a morte da agente. A entidade informou que “lamenta o falecimento da nossa filiada Leiliane Borges, vítima de um acidente de trânsito na BR-316, em Benevides. Neste momento de dor e tristeza, estendemos nossas condolências aos familiares e amigos”.