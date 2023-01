Trágico: idosa morre carbonizada após incêndio em lar de idosos

Na madrugada desta segunda (23), uma idosa de 63 anos morreu carbonizada após um incêndio atingir um lar de idosos. As infromações são do portal Metrópoles.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 2h30 para a atender a ocorrência. O fogo atingiu três cômodos da clínica, localizada em Campinas, no interior de São Paulo.A idosa foi encontrada carbonizada no local.

De acordo com a corporação, não houve outras vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas uma das suspeitas é de que o incêndio foi causado por um isqueiro, que foi localizado no quarto da idosa. Equipes da Defesa Civil e da polícia foram acionadas.A ocorrência foi encerrada às 6h, segundo a corporação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).