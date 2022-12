Incêndio em galpão de supermercado: famílias recebem assistência da Defesa Civil

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, retornou, na manhã desta segunda-feira (26), à área afetada por um incêndio ocorrido em um prédio comercial, na noite do último dia 24, na avenida Augusto Montenegro.

Além do corpo de engenharia civil, a equipe de serviço social do órgão esteve no local para realizar o levantamento dos impactos sociais e orientar a vizinhança do galpão incendiado.

Nove imóveis localizados na rua paralela ao local do sinistro passaram por vistorias técnicas realizadas pela Defesa Civil, que prevê a entrega do relatório do serviço para esta terça-feira (27). No momento, o que pode ser adiantado é que nenhum deles teve sua estrutura abalada pelo fogo. Alguns, porém, tiveram danos em telhas e utensílios domésticos.

O documento será entregue aos proprietários dos imóveis. Entre eles, a dona de casa, Izaltina Pimentel, de 43 anos. “Fiquei com medo do fogo atingir minha casa e coloquei pra fora tudo que consegui carregar. Algumas telhas foram perdidas, mas graças a Deus, ninguém ficou ferido”, disse.

Ela e a família não estavam em casa no momento que o fogo começou, mas, ao ser avisada do risco, retornou para o local acompanhada do marido e de seus quatro filhos.

Prefeitura de Belém acompanha trabalho desde as primeiras horas de domingo

A Prefeitura de Belém acompanha, desde as primeiras horas de domingo (25), o trabalho de contenção de incêndio iniciado na noite do dia 24, no imóvel comercial localizado na avenida Augusto Montenegro. O incêndio ocorreu no Centro de Distribuição do Supermercado Líder.

Na manhã do dia 25, o corpo de engenharia da Defesa Civil de Belém esteve no local e orientou o representante da empresa a fazer isolamento da área para minimizar riscos, porém a vistoria técnica no imóvel não pode ser realizada, uma vez que a área ainda não foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, responsável pela extinção das chamas e emissão de laudo que deve indicar a causa do sinistro.

Corpo de Bombeiros mobilizou 49 bombeiros para combater as chamas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) informaram que, na madrugada de domingo (25), foram acionados para um incêndio de grandes proporções em um dos depósitos do centro de distribuição de uma rede de supermercados, na avenida Augusto Montenegro.

Trabalharam no combate das chamas 49 bombeiros, que usaram 13 viaturas. Foi feito ainda o resfriamento das residências do entorno. Na manhã de domingo foi realizado o rescaldo, onde as guarnições reviram os entulhos para extinguir pontos de calor e evitar a reignição das chamas.

O trabalho de perícia tem trinta dias para concluir a investigação que apontará as causas do incêndio. E que a Defesa civil fará o levantamento para dar apoio às famílias da vizinhança.

Como solicitar a vistoria à Defesa Civil de Belém

Caso algum imóvel apresente abalos em decorrência do incêndio, o proprietário poderá solicitar vistoria da Defesa Civil de Belém por meio do site do órgão ou presencialmente, localizado na avenida Pedro Miranda s/n, no 1° andar do prédio da Aldeia Cabana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A Defesa Civil de Belém realiza a vistoria técnica em imóveis, porém não executa obras nem concede benefícios.