Incêndio atinge central de distribuição de supermercado na avenida Augusto Montenegro

Na noite de Natal, um incêndio de grandes proporções atingiu a Central de Distribuição do Supermercado Líder, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na madrugada deste domingo (25). A informação foi confirmação pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atuam no local para conter as chamas. A causa do incêndio ainda está sendo apurada.

Informações preliminares apontam que o fogo chega a casas nas proximidades do estabelecimento. Segundo o Ciop, por motivos de segurança, moradores estão sendo retirados dos seus imóveis.