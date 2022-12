População fala em fumaça persistente após incêndio; Grupo Líder se manifesta

Os moradores da passagem 15 de Novembro, na Augusto Montenegro, no bairro do Tapanã, em Belém, estão desde a meia noite deste domingo de Natal, 25, lidando com fumaça e fogo, após o incêndio de grandes proporções que atingiu a Central de Distribuição do Supermercado Líder. Na manhã deste domingo, durante a permanência da reportagem no local, nem Corpo de Bombeiros nem Defesa Civil atuavam na área atingida.

O Grupo Líder se manifestou pelas redes sociais sobre o ocorrido. "O Grupo Líder comunica aos seus clientes, colaboradores, fornecedores e ao público em geral que um dos setores do seu Centro de Distribuição, na Augusto Montenegro, em específico, o Transforma (operação de materiais recicláveis do Grupo), foi tomado por um incêndio, na madrugada desde domingo (25 de dezembro), felizmente sem vítimas", diz o texto divulgado.

Segundo os moradores, na área mais afetada pelas chamas, há aproximadamente 100 casas de famílias. "Queremos a resposta desse muro. Se vai cair, ele está todo rachado. Isso quem deveria fazer é a Defesa Civil, que nem sei se vem", disse Alex Borges, morador da área.

Tina Monteiro disse que a expectativa de ter o primeiro Natal com a família toda reunida, após a melhora do cenário epidemiológico foi frustrado. "O fogo começou dois minutos antes da meia noite. Como a minha casa é colada ao muro do supermercado, os vizinhos me ajudaram a tirar tudo e jogar na rua. Fiquei com medo de perder tudo. Os bombeiros foram embora umas 4h da manhã. A orientação é que a fumaça continuaria, que era para nos abrigar em casa de parentes", disse.

Os moradores estão preocupados com a noite deste domingo, já que, até o momento, o Corpo de Bombeiros não retornou ao local e a Defesa Civil de Belém também não verificou a área, contou Silvia Simone, 58 anos, dona de casa.

"As casas estão comprometidas. O bombeiro falou que não tem como ficar lá por causa da quentura. Não pegou fogo, mas a quentura explodiu as telhas e estamos sentido os efeitos da fumaça e fuligem. É um transtorno que estamos passando. Era para vir o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. A fumaça está aumentando", finalizou.