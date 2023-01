Operação de combate a incêndio em prédio do Coqueiro durou cerca de 8 horas

Durou cerca de 8 horas a operação de combate ao incêndio que destruiu um prédio abandonado, localizado no quilômetro 03 da rodovia BR-316, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, na noite de terça-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o acionamento ocorreu às 21h30 e o fogo só foi totalmente extinto às 05h15 da manhã desta quarta-feira (18).

Cinco viaturas de incêndio, três viaturas de apoio e 26 bombeiros participaram da operação de combate às chamas, que atingiram altura considerável na noite de terça e assustaram os moradores das 18 casas que cercam o prédio. O relatório da perícia que busca identificar as causas do sinistro deve ser apresentado em até 30 dias. Cinco dos 12 andares do edifício foram atingidos: os pavimentos 5, 6, 7, 10 e 12 foram destruídos pelo fogo. Não houve vítimas.

O prédio estava em construção, mas as obras pararam há algum tempo, como informaram pessoas que residem no entorno.

Moradores das proximidades já teriam procurado o Ministério Público para alertar sobre os riscos do prédio abandonado

À reportagem, moradores da área disseram que já chegaram a procurar o Ministério Público do Estado, mas não tiveram respostas para as questões relacionadas ao edifício abandonado. Um representante comercial de 55 anos, que preferiu não se identificar, disse que o incêndio teria começado por volta de 19h e que os problemas no prédio vão muito além do abandono. Segundo ele, o lugar virou abrigo para dependentes químicos, além de representar um risco à saúde e à segurança pública.

“Um tempo atrás, certa vez, escutei um barulho no telhado de casa e olhei para o prédio. Vi quatro rapazes rindo lá de cima do edifício. Animais venenosos costumam entrar aqui no residencial vindos do terreno abandonado e ainda tem as pessoas que costumam roubar a loja que tem em frente, na BR-316”, relatou o morador à reportagem.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o MP para saber se o órgão protocolou a denúncia e se já identificou os proprietários do prédio para fazer a manutenção emergencial da estrutura, e aguarda um retorno.