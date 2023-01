Galpão de cargas do aeroporto Galeão é atingido por incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18). Até o momento, não há informações sobre ferimentos, mas a fumaça provocada pelas chamas pode ser vista de vários bairros da cidade. Com informações do G1.

A RioGaleão informou que, até às 14h30, sete voos estavam atrasados por conta do incêndio. Devido às proporções, nove quarteis foram acionados para combater as chamas. Imagens feitas pelo Globocop mostram uma forte fumaça escura saindo do terminal de cargas que pegou fogo.

Incêndio atinge galpão do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro (Reprodução/ Globocop)

Motoristas que passavam pela linha vermelha também registraram o incêndio. O Centro de Operações Rio recomendou atenção aos motoristas que passam pela região.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)